Al Jazeera передаст в МУС дело о гибели своего сотрудника

Оператор Самер Абудак погиб в результате удара израильской армии по городу на юге сектора Газа, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Катарский телеканал Al Jazeera передаст в Международный уголовный суд дело о гибели своего сотрудника на юге сектора Газа.

"Мы решили незамедлительно передать дело об убийстве нашего коллеги, оператора Самера Абудака в Международный уголовный суд", - говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении телеканала.

16 декабря телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего оператора в результате удара израильской армии по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, его коллега получил ранения. По сообщению канала, журналист Ваэль Дадух и оператор Самер Абудака вели репортаж из школы в Хан-Юнисе, когда город подвергся израильскому удару.