В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины, а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы, в которых примут участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций, пройдут в Сербии. Одновременно состоятся муниципальные выборы. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и закроются в 20:00 (22:00 мск).

Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего будет открыто 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи.

Из-за запрета властей непризнанного Косова голосование не состоится на территории Автономного края Косово и Метохия. Сербы из Косова будут вынуждены отправиться в Центральную Сербию, чтобы проголосовать.

Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Кандидаты в парламент

На выборы в парламент зарегистрированы 2 817 кандидатов. Согласно опросу исследовательского центра Ipsos, основная борьба развернется между блоком "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", который может получить 44,6% голосов, и оппозиционной группой "Сербия против насилия" (23,6%). На третьем месте по популярности находится состоящая сейчас в правящей коалиции с Сербской прогрессивной партией Социалистическая партия Сербии главы МИД республики Ивицы Дачича, которую поддерживают 8,7% опрошенных. Избирательный порог в 3% могут преодолеть также блоки "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии", "Мы - голос из народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" и правопатриотическое объединение "Милица Джурджевич Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - Государствообразующая сила - Заветники - ДВЕРИ", а также партии национальных меньшинств. Явка прогнозируется на уровне 56,4%.

Процедура

В выборах могут принять участие граждане страны старше 18 лет. Минимальный порог явки избирателей не установлен.

Депутаты Народной скупщины избираются прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства. Списки кандидатов могут быть выдвинуты политическими партиями, коалициями или группами из не менее чем 10 граждан. Участие независимых кандидатов в парламентских выборах не предусмотрено. В каждый партийный список должно быть включено не менее 40% женщин. Избирательный порог не распространяется на партии, представляющие нацменьшинства.

За выборами будет следить рекордное число наблюдателей - 5 587. От РФ за выборами будут наблюдать члены Центральной избирательной комиссии Павел Андреев и Людмила Маркина.

Ситуация перед выборами

1 ноября президент Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил третьи за последние три с половиной года досрочные выборы. Свое решение он мотивировал тем, что "Сербии необходимо сохранить мир и стабильность, а также внутреннюю сплоченность".

Проведения внеочередных выборов требовала либеральная оппозиция. Использовав стихийные гражданские митинги, которые последовали после двух случаев стрельбы, в результате которой погибли 17 человек, в том числе в белградской школе, лидеры оппозиции выдвинули ряд политических требований. В их числе роспуск парламента, отставка президента и руководителей силовых ведомств. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует эмоции граждан в политических целях. В конце мая он ушел в отставку с поста председателя Сербской прогрессивной партии, оставшись на позиции члена партии.

Досрочные выборы проходят на фоне возросших противоречий между Белградом и Приштиной, где участились столкновения этнических албанцев с сербами. В последнее время западные страны значительно увеличили давление на Сербию, требуя от нее признания независимости Косова, а также незамедлительного присоединения к санкционной политике, направленной против России.

Председатель Сербской прогрессивной партии, министр обороны Милош Вучевич за 7 дней до выборов подчеркивал, что вступление в Евросоюз является стратегической целью для Сербии, но Белград не намерен присоединяться к санкционной политике, направленной против РФ. Вучич в начале ноября по итогам переговоров с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко также заявил, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются". Глава государства указал на то, что "в будущем возможно улучшение этого сотрудничества".