В Чаде пройдет референдум по новой конституции

Основной вопрос, вынесенный на голосование, - государственное устройство

ХАРАРЕ, 17 декабря. /ТАСС/. Общенациональный референдум по проекту новой конституции пройдет в Республике Чад. Документ был принят в июне Переходным национальным советом, выполняющим функции парламента переходного периода. Голосование начнется в 06:00 по местному времени (08:00 мск) и завершится в 17:00 (19:00 мск). Результаты должны стать известны 28 декабря.

Нынешний плебисцит рассматривается как один из этапов подготовки к проведению в республике всеобщих выборов, обещанных военными после прихода к власти в 2021 году. После гибели на поле боя в апреле 2021 года президента Чада Идрисса Деби Итно армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла управление государством в свои руки. Власти и оппозиция договорились 5 октября 2022 года продлить переходный период до 2024 года и назначить его президентом Махамата Идрисса Деби Итно, который пять дней спустя принес присягу в качестве главы государства.

Основной вопрос, вынесенный на референдум, - государственное устройство. Как отмечает панафриканский аналитический портал The Conversation Africa, 8 млн жителей Чада, обладающих правом голоса, предстоит решить, будет ли это устройство унитарным, как предлагает правительство. Нынешний проект основного закона - 11-го по счету со времени получения страной независимости в 1960 году - закрепляет принципы унитарной формы устройства государства, восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом. Срок пребывания одного лица на посту президента сокращается с шести до пяти лет, при этом переизбрание возможно лишь один раз подряд. Обеспечиваются основные права и свободы человека. Оппозиция, прежде всего движение "Преобразователи", недовольна тем, что на обсуждение не вынесен альтернативный проект с предложением федеративной формы, и призывает население бойкотировать плебисцит.

Голосование проходит в непростой обстановке - на севере страны не стихают боевые действия, развязанные одним из основных повстанческих движений - "Фронтом за смену власти и согласие в Чаде". Именно на боевиков этой группировки власти возлагают ответственность за гибель отца действующего главы государства. Фронт заявляет, что борется против нынешнего режима ради того, чтобы к власти вернулись гражданские политики.