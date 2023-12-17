В Ливане сообщили, что БПЛА Израиля нанес удар по базе "Хезболлах" в 40 км от границы

Мэр поселка Хомин-эт-Тахта Ходр Иса отметил, что жертв среди населения нет

БЕЙРУТ, 17 декабря. /ТАСС/. Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции "Хезболлах" в ливанском населенном пункте Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем. Об этом сообщило агентство Al Wataniya.

Как заявил мэр поселка Ходр Иса, впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе военные Израиля атаковали цель в глубине южной территории Ливана.

"Израильская агрессивная акция была направлена против домов мирных граждан, нанесен материальный урон, жертв среди жителей нет", - отметил он.

В субботу израильские ВВС совершили рейды на район Джебель-эс-Сафи и окрестности поселков Бени-Хайян, Маркаба, Хамуль, Хоула и Эль-Ляббуна. В результате ударов полностью разрушены 4 дома, 25 повреждены.

Бойцы шиитских формирований совершили за сутки нападения на шесть пограничных постов израильской армии. Как утверждается в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", в ходе этих операций противнику нанесен "существенный урон в живой силе и технике".

Ранее газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на заявления Армии обороны Израиля, что в приграничном еврейском поселении Маргалиот при обстреле погиб один израильский военный и еще трое получили ранения.