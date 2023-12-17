Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

По мнению премьер-министра еврейского государства, только так можно добиться возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжит свою политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и добиться решительной победы над террористами. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции c членами чрезвычайного военного кабинета - министром обороны Йоавом Галантом и бывшим главой Минобороны Бени Ганцем, сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

"Военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для достижения победы. Только военное давление приведет к освобождению всех наших пленных. Без этого у нас ничего не получится", - сказал Нетаньяху.

В свою очередь министр обороны также подчеркнул важность продолжения Израилем военного давления на ХАМАС. По его словам, если бы военные не приложили никаких усилий, то "ничего бы не произошло". "Мы могли бы ждать месяцами, и никто из заложников не вернулся бы", - сказал он.