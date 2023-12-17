Лидер КНДР посетил мавзолей по случаю 12-й годовщины смерти отца

От имени Ким Чен Ына к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложили корзину цветов

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 16 декабря принял участие в поминальном мероприятии в Кымсусанском дворце Солнца по случаю 12-й годовщины смерти своего отца Ким Чен Ира. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как пишет агентство, его сопровождали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Цой Рён Хэ, ответственные работники партии, министерств и ведомств. Судя по опубликованной фотографии, в мавзолей прибыли министр иностранных дел Цой Сон Хи и сестра лидера Ким Ё Чжон.

От имени руководителя народной республики Ким Чен Ына к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложена корзина цветов. Похожим образом поступили ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум Верховного народного собрания КНДР и кабинет министров. Лидер КНДР выразил почтение, сделав "глубокий поклон с пожеланием бессмертия великому полководцу, который под высоко поднятым красным знаменем чучхе прославил долгую историю руководства революцией героической борьбой и историческими заслугами, заложил прочный фундамент достоинства и процветания для вечной победы нашей партии и государства", указывает ЦТАК.

Ким Чен Ир руководил страной с 1994 по 2011 год. В 2022 году, как писали южнокорейские СМИ, действующий лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, не посетил мавзолей по случаю годовщины смерти отца, поскольку соответствующей информации тогда опубликовано не было. Он посещал Кымсусанский дворец Солнца каждый год, за исключением того случая.