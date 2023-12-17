В Киевской области военкоматы создадут мобильные блокпосты для вручения повесток

Представители территориальных центров комплектования также будут проверять документы и задерживать нарушителей воинского учета, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военкомат Обуховского района Киевской области решил ввести новый способ вручения повесток - создать мобильные блокпосты. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования - прим. ТАСС) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета", - написал экс-депутат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В опубликованной Мосийчуком фотокопии документа говорится о задаче "создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет".

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил украинские СМИ сообщают о появлении все новых способов, которые используют военкоматы для вручения повесток военнообязанным. Сотрудники военкоматов отлавливают мужчин призывного возраста на улицах городов, в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах.