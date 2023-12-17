Явка на выборах в Сербии составила 9,94% на 12:00 мск

Голосование продлится до 22:00 мск

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Явка на внеочередных парламентских и муниципальных выборах в Сербии составила 9,94% на 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Об этом сообщил в воскресенье директор Республиканского статистического управления Миладин Ковачевич на пресс-конференции.

"Явка до 10 часов на территории Республики Сербия без учета Косова и Метохии составила 9,94% от числа имеющих право голоса граждан", - сообщил Ковачевич, отметив, что в ходе состоявшихся парламентских выборов 3 апреля 2022 года явка к этому времени составляла 9,59%, достигнув показателя в 58,6% после подсчета всех голосов по итогам голосования.

"В регионе Воеводина [явка составила] 11,61%, в регионе Шумадия и Западная Сербия проголосовало 8,18%, в регионе Юго-Восточной Сербии - 9,53%, в Белградском регионе проголосовали 9,88%", - добавил он.

Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск). Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия (РИК) сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек.

Всего голосующим будет доступно 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.