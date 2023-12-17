В Конгрессе раскритиковали Пентагон за проблемы с программой противодействия Китаю

По словам источников газеты Politico, Минобороны США не предоставляет информацию по этой программе

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели и представители военно-промышленного комплекса критикуют Минобороны США за "путаницу и неразбериху" с производством автономных систем вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов, в рамках инициативы Replicator, нацеленной против Китая. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Пентагон не предоставляет подробную информацию по этой программе, в том числе о том, как планируется ее финансировать. О проекте было объявлено еще в августе, но, как подчеркивает издание, "четыре месяца спустя никто, похоже, не может объяснить ни саму программу, ни то, как Пентагон будет ее финансировать". "Везде путаница и неразбериха", - отметил источник Politico, комментируя инициативу. Проблема проекта, по его словам, заключается в том, что он "фактически не связан с какими-либо долларами, которые можно было бы потратить на его реализацию".

Вскоре после объявления о Replicator первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что инициатива не потребует новых денег, поскольку будет опираться на уже финансируемые программы в рамках всего военного ведомства. Однако в ноябре она заявила, что Минобороны все же может запросить на нее средства на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).

Намеченные Министерством обороны США планы предусматривают развертывание "многих тысяч" сравнительно дешевых автономных систем вооружений на воде, под водой и в воздухе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который официальный Вашингтон теперь рассматривает как Индо-Тихоокеанский, в течение следующих полутора-двух лет в целях нивелирования определенных военных преимуществ Китая вроде количества кораблей. Речь идет фактически об одном из асимметричных ответов США на развитие Народно-освободительной армии Китая. Проект призван "ускорить производство и поставку" в войска в крупных объемах различных автономных систем, чтобы, как выражалась Хикс, нейтрализовать "преимущество КНР в массе", выражающееся в том, что у Пекина по сравнению с Вашингтоном будет "больше кораблей, больше ракет, больше сил".