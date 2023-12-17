СМИ: на шахтах в Днепропетровской области работает 500 женщин вместо мобилизованных мужчин

По данным украинского агентства ТСН, более 3 тыс. мужчин с шахт региона мобилизованы в зону боевых действий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В Днепропетровской области 500 женщин работают на шахтах из-за нехватки кадров в результате всеобщей мобилизации. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

По его данным, более 3 тыс. мужчин с шахт региона мобилизованы в зону боевых действий. На шахтах заверяют, что непосредственно к добыче угля женщин не допускают, наиболее сложную работу выполняют мужчины, не попавшие под мобилизацию. "Не скажу, что это верно. Мужчина должен работать в шахте. Здесь глубоко, темно, опасно. Но из-за отсутствия полного количества в коллективе, девочки очень помогают", - сказал руководитель одной из шахт.

В середине ноября агентство Reuters со ссылкой на украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщало, что из-за нехватки персонала к работе на угольных шахтах привлекают женщин. На тот момент число женщин, работавших на шахтах, составляло около 400. В конце октября министр юстиции Украины Денис Малюська также сообщал о привлечении заключенных к работе на шахтах.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

13 декабря депутат президентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила о разработке законопроекта для уравнивания мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, который позволит мобилизовать женщин на должности в тылу.