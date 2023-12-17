Источник: Фидан в разговоре с Блинкеном призвал США использовать их влияние на Израиль

Переговоры главы МИД Турции и госсекретаря США состоялись по инициативе американской стороны

АНКАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал США использовать их влияние на Израиль для остановки атак на сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Отметив, что ситуация в секторе Газа и на Западном Берегу Иордан ухудшается, Фидан призвал США использовать их влияние на Израиль, чтобы остановить нападения. Он также подчеркнул, что после установления полного прекращения огня Израиль должен сесть за стол переговоров, чтобы начать политический процесс, направленный на достижение справедливого и постоянного мира, основанного на решении о двух государствах", - сообщил источник. Переговоры, как отмечается, состоялись по инициативе американской стороны.

Кроме того, стороны обсудили перспективы "членства Швеции в НАТО, вопрос [с покупкой Турцией у США истребителей] F-16 и сотрудничество в области оборонной промышленности".