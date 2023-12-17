СМИ: Остин объявит о международной операции по борьбе с угрозой со стороны хуситов

По данным портала The War Zone, эта операция будет направлена "на обеспечение международной безопасности на море и наращивание потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах"

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин объявит на следующей неделе во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил в субботу портал The War Zone со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

Шеф Пентагона в начале следующей недели отправится на Ближний Восток вместе с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльзом Брауном. Министр объявит о начале операции Prosperity Guardian. Она, по словам источника портала, будет направлена "на обеспечение международной безопасности на море и наращивание потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах". Собеседник The War Zone не сообщил, сколько стран будет участвовать в операции, а также ее конкретные цели, помимо патрулирования Красного моря.

В пресс-службе Минобороны США не стали комментировать ТАСС эту информацию. "На данный момент нам нечего сообщить [по данному вопросу]", - ответил представитель военного ведомства на просьбу подтвердить данные портала.

По данным портала Semafor, Минобороны США рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам мятежников. В Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по судам в Красном море. 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Центральное командование ВС США 3 декабря сообщило, что в международных водах в южной части Красного моря три коммерческих судна четырежды атаковали с применением ракет и беспилотников.