Al Jazeera: в Газе при ударе Израиля по лагерю Нусейрат погибли 15 человек

По данным телеканала, в результате атаки был уничтожен дом

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля по лагерю для беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Эту информацию телеканалу сообщили его журналисты, работающие в этой местности. Лагерь расположен в центральной части Газы, к северо-востоку от города Дейр-эль-Балах. В результате удара был уничтожен дом.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщало о нанесении удара по лагерю Нусейрат в ночь на пятницу.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.