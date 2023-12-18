Колумбийские повстанцы пообещали отказаться от похищений

Соответствующих договоренностей удалось достичь по итогам пятого раунда переговоров с правительством

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) пообещала прекратить похищения с целью выкупа по итогам пятого раунда переговоров с правительством страны.

Как говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовал в воскресенье офис уполномоченного по делам мира Колумбии, в АНО заявили о "прекращении удержания людей с экономическими целями <...> в рамках продления прекращения огня, запланированного на конец января следующего года".

Пятый раунд переговоров начался в столице Мексики 4 декабря. Перед его началом правительственная делегация заявила, что стороны намерены "направить усилия на преодоление кризиса в процессе диалога, вызванного похищением Луиса Мануэля Диаса". Повстанцы похитили отца нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса в конце октября, в первой половине ноября он был освобожден.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне этого года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года по 29 января 2024 года. В начале сентября 2023 года завершился четвертый раунд переговоров, в ходе которого стороны договорились о мерах гуманитарного характера.