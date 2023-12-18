Совет национальной безопасности Южной Кореи обсудит ракетный пуск КНДР

Как следует из данных южнокорейских военных, Пхеньян 18 декабря запустил баллистическую ракету большой дальности

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Республики Корея проведет заседание постоянных членов в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По данным южнокорейских военных, КНДР 18 декабря осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности в 08:24 (02:24 мск) из столичного региона в сторону Японского моря. Агентство указывает, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Если данные подтвердятся, то это будет пятый запуск Пхеньяном МБР в 2023 году. Предыдущий состоялся в июле.

Yonhap предполагает, что нынешний пуск мог быть осуществлен в качестве протеста против планов США и Республики Корея включить отработку операций с ядерным вооружением в учения Ulchi Freedom Shield, которые проводятся в августе. Стороны договорились об этом на втором заседании группы по ядерному планированию в США 15 декабря. Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка Missouri типа Virginia прибыла в Пусан.