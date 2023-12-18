Глав районных исполкомов Белоруссии обучат организации территориальной обороны

Курсы будут проходить с 18 по 22 декабря

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Председатели районных исполнительных комитетов Белоруссии с 18 по 22 декабря пройдут курсы "Территориальная оборона" на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Обучаемым будут доведены основы территориальной обороны и порядок работы должностных лиц исполнительных комитетов по организации и развертыванию территориальной обороны", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, особое внимание будет уделено совершенствованию знаний и умений руководителей исполкомов "в организации и выполнении мероприятий формирования территориальных войск с учетом опыта современных военных конфликтов".