Военные Южной Кореи предупредили КНДР о последствиях пусков ракет

В комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея отметили, что вся ответственность за любое последующее развитие событий лежит на Северной Корее

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Вся ответственность за осложнение обстановки, которое может последовать вслед за запуском баллистической ракеты большой дальности, лежит на КНДР. С таким заявлением выступили в комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Северная Корея продолжает опасные провокации, несмотря на неоднократные предупреждения нашей армии. Еще раз серьезно предупреждаем, что вся ответственность за любое последующее развитие событий лежит на Северной Корее", - сказал высокопоставленный член комитета генерал-майор Ли Сын О. Его выступление транслировал телеканал Yonhap News TV.

Ли Сын О потребовал немедленно прекратить "провокационные действия, вызывающие рост военной напряженности в регионе". Вооруженные силы Республики Корея подчеркнули, что пуски баллистических ракет КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове. Он повторил, что КНДР 18 декабря запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря из столичного региона.

Южнокорейские СМИ полагают, что запуск мог состояться в ответ на результаты второго заседания консультативной группы по ядерному планированию США и Республики Корея. В Министерстве обороны КНДР выступили с их критикой. КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка "Миссури" типа "Вирджиния" прибыла в южнокорейский город Пусан.

Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.