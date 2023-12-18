Премьер Индии открыл крупнейший в мире центр для медитации в Варанаси

"Сварвед Махамандир" может одновременно вместить до 20 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл крупнейший в мире центр медитации "Сварвед Махамандир" в городе Варанаси.

"Сегодня Индия быстрыми темпами движется вперед по пути наследия и развития. Для меня большая честь участвовать в открытии храма Сварвед в Каши (старинное название Варанаси, которое используется в древних текстах - прим. ТАСС)", - написал премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщает информационное агентство ANI, "Сварвед Махамандир", который построен с учетом и традиционной индийской, и современной архитектуры, может одновременно вместить до 20 тыс. человек. Этот семиэтажный комплекс выполняет функции храма и центра для медитаций. Он построен последователями вихангам-йоги, духовного направления, основанного в 1924 году гуру Садафалом Део Джи Махараджем, это учение имеет последователей в Индии и за рубежом.

Варанаси имеет статус священного города для индусов. По легенде, он был основан Шивой - одним из трех верховных богов индуизма. Сакральным это место считается и для последователей буддизма: рядом с этим городом расположена ступа, построенная на месте, где с первой проповедью обратился к людям Будда.

Город посещают ежегодно миллионы верующих, поскольку паломничество в Варанаси имеет важное значение для религиозной практики. Здесь же находятся многочисленные спуски к воде, где сжигают умерших. Считается, что погружение в воду пепла покойного в этом городе обеспечивает лучшее перерождение.

В городе расположены штаб-квартиры и центры различных направлений индуизма.