Турция ожидает от ЕС более справедливого подхода по вопросу евроинтеграции

Глава турецкого МИД Хакан Фидан также отметил желание скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима

СТАМБУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.

Как сообщили ТАСС турецкие дипломатические источники, стороны, в частности, обсудили итоги саммита Евросоюза, который состоялся 14-15 декабря. "Министр Фидан заявил, что ЕС должен занять более здравую и справедливую позицию по отношению к Турции. Он также отметил, что Турция ожидает от ЕС скорейших конкретных шагов в таких вопросах, как обновление таможенного союза, расширение сотрудничества в области инвестиций и упрощение визового режима", - отметили в МИД.

Кроме того, турецкий министр сообщил, что считает ошибочным перенос на следующий саммит рассмотрения совместного заявления об отношениях Турции и ЕС, которое было подготовлено Еврокомиссией и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. К настоящему времени открыты 16 из 35 позиций так называемого переговорного досье. Основным камнем преткновения на переговорах является кипрская проблема.