Замгенсека ООН считает возможным создание спецтрибунала по Газе

Замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что безнаказанность за совершенные преступления во время конфликта никогда не была такой сильной

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает возможным создание специального трибунала по Газе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Безнаказанность [за совершенные преступления во время конфликта] никогда не была такой сильной, - отметил Гриффитс. - А безнаказанность за убийства сотрудников гуманитарных организаций никогда не была такой большой... Безнаказанность, которую мы наблюдаем в этой войне, процветает".

По словам собеседника издания, спецтрибуналы лучше подготовлены к таким процессам. "Возможно, существует необходимость в специальном трибунале [по Газе]", - добавил Гриффитс.

Как сообщалось ранее, более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах. По данным Минздрава Палестины, "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки". Среди погибших и 130 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.