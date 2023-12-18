СМИ: бойцы "Хезболлах" обстреляли из минометов северные районы Израиля

По информации Al Mayadeen, сведения о падении снарядов поступили из Менары, Рагеба и Джель-эль-Аляма

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" атаковало израильские военные посты в пограничных районах. Как передал телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы нанесли по ним удары из реактивных систем залпового огня.

Сведения о падении снарядов поступили из Менары, Рагеба и Джель-эль-Аляма. Сирены воздушной тревоги сработали в еврейском поселении Яар, которое находится в районе Западной Галилеи.

Ранее израильская артиллерия подвергла обстрелу окрестности ливанских населенных пунктов Айтрун, Альма-эш-Шааб, Эд-Духейра и Эн-Накура, откуда шиитские отряды выпускают ракеты по северным районам Израиля.

17 декабря израильские ВВС совершили 11 рейдов на огневые позиции и базы вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате погибли трое ее бойцов. В ходе израильских атак были разрушены 8 построек, поврежден 21 дом.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 152 человека, в том числе 105 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", военнослужащий ливанской армии, член шиитского движения "Амаль" и 29 гражданских лиц.