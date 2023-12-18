Военные Израиля нашли в доме хамасовца в Газе чемоданы с наличными на $1,36 млн

Деньги и оружие нашли в городе Джебалия, сообщает пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в ходе боев в секторе Газа в одном из домов чемоданы с наличными на сумму $1,36 млн, сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, жилище в городе Джебалия на севере анклава принадлежало одному из участников радикального палестинского движения ХАМАС.

"Во время оперативных действий в Джебалии подразделения Армии обороны Израиля обнаружили средства на сумму 5 млн шекелей ($1,36 млн по текущему курсу - прим. ТАСС), предназначавшиеся для террористической деятельности, в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС. Эти средства были найдены в чемоданах вместе с многочисленным оружием", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.