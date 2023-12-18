Премьер Палестины призвал выработать точные сроки прекращения "израильской оккупации"

Мухаммед Штайе также обратился к международному сообществу с призывом "принять незамедлительные меры по провозглашению независимого палестинского государства"

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество должно выработать конкретные сроки окончания оккупации Израилем палестинских земель. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Мир должен выработать временной график прекращения [израильской] оккупации", - указал Штайе, слова которого привел телеканал Al Arabiya. "Чего мы добиваемся сейчас, так это остановить войну в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - добавил он.

Штайе также призвал международное сообщество "принять незамедлительные меры по провозглашению независимого палестинского государства".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.