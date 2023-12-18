Источник: в России сменится посол Италии

По словам собеседника агентства, сменщиком Джорджо Стараче может стать женщина

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Посол Италии в РФ Джорджо Стараче вернулся на родину, сейчас проходит одобрение кандидатуры его преемника во главе дипмиссии в Москве. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Посол Стараче вернулся, его сменщиком может стать женщина", - сообщил источник. В итальянских дипломатических кругах также указывают, что срок одобрения российской стороной нового посла может составить несколько месяцев "в соответствии с принципом зеркальности". Как напомнили собеседники агентства, согласование и утверждение кандидатур российских послов, как того требует дипломатическая практика в европейских странах, в том числе в Италии, занимало до полугода.

Джорджо Стараче, брат Франческо Стараче, менеджера, занимавшего до недавнего времени должность гендиректора энергетической компании Enel, стал послом в РФ 1 октября 2021 года. После начала спецоперации на Украине он подвергался критике в местной прессе за то, что сохранял умеренную позицию. В частности, газета La Stampa сообщала, что он собирал работавших в РФ итальянских предпринимателей и рекомендовал "не принимать резких решений".

В МИД Италии в понедельник открылась конференция итальянских послов. В ней участвует наряду с представителями руководства страны министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник примет участие по видео-конференц-связи в дискуссии, посвященной повестке Группы семи, в которой Италии переходит председательство в 2024 году.