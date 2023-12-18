Bloomberg: разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией мешают США сдерживать хуситов

Абу-Даби настаивает на признании их террористической организацией, а Эр-Рияд опасается большей эскалации конфликта

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Разногласия между партнерами США на Ближнем Востоке - Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией - по вопросу урегулирования конфликта в Йемене мешают Вашингтону выработать план по сдерживанию мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, в то время как представители ОАЭ настаивают на признании хуситов "террористической организацией" и проведении военной операции против сторонников движения, власти Саудовской Аравии придерживаются "более осторожного подхода". Так, Эр-Рияд опасается большей эскалации конфликта и считает, что агрессивные действия могут "поставить под угрозу хрупкое перемирие в Йемене и сорвать попытку достичь соглашения о постоянном прекращении огня с повстанцами".

Собеседники агентства отмечают, что в данный момент Белый дом продолжает переговоры с хуситами при участии властей Омана и "некоторых других посредников". Американская сторона призывает повстанцев прекратить нападения, однако участники движения намерены продолжать деятельность до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.

Ранее портал Semafor сообщил, что Минобороны США рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам мятежников. В Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов на суда в Красном море. 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Центральное командование ВС США 3 декабря сообщило, что в международных водах в южной части Красного моря три коммерческих судна четырежды атаковали с применением ракет и беспилотников.