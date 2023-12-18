СМИ: суд в Финляндии постановил заключить под стражу россиянина Тордена

Его подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 18 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Торден будет отправлен в тюрьму города Вантаа. Обвинения против него должны быть предъявлены прокуратурой не позднее 31 мая 2024 года.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала наложить арест на Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, - гражданин РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена.