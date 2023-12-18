Норвегия разрешила пролет российского самолета из-за экстренной ситуации на борту

Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines следовал из Москвы в Варадеро

СТОКГОЛЬМ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Норвегии разрешили самолету авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за нештатной ситуации на борту. Об этом сообщил телеканал NRK.

"Экстренная медицинская ситуация на борту позволяет ему получить разрешение на использование норвежского воздушного пространства", - привел канал слова Кэтрин Фрамхолт, представителя компании Avinor, которая управляет большинством аэропортов Норвегии. По ее словам, борт возвращается в Москву.

Как пишет NRK, самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines следовал из Москвы в курортный город Варадеро на Кубе. В Avinor напомнили, что с 28 февраля 2022 года власти Норвегии запретили всем российским самолетов использовать воздушное пространство королевства.