Южная Корея может провести учения по ликвидации руководства КНДР в ответ на ракетные пуски

Сеул также ведет консультации о дополнительном временном развертывании стратегических средств США и проведении совместных учений, заявил министр обороны страны Син Вон Сик

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Южная Корея рассматривает возможность проведения учений спецназа по отработке операций по ликвидации военно-политического руководства КНДР в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, а также ведет консультации о дополнительном временном развертывании стратегических средств США и проведении совместных учений. Об этом в эфире телеканала MBN заявил министр обороны страны Син Вон Сик.

По его словам, южнокорейские власти рассматривают два варианта действий в качестве предостережения Пхеньяну отказаться от "дальнейших провокаций". "Сложно говорить открыто об учениях по обезглавливанию, но сегодня на странице американского военного контингента в Республике Корея было опубликовано, что силы специального назначения проводят учения", - пояснил министр в ответ на вопрос о возможности проведения соответствующих учений. Син Вон Сик добавил, что службы спецназа США и Республики Корея отрабатывают авиационные маневры, удары по критическим объектам.

Помимо этого, он указал на возможность очередного появления американской военной техники стратегического характера. "Мы ведем консультации о развертывании стратегических средств в ближайшие несколько дней, мы также ведем консультации о двусторонних учениях с США и трехсторонних с Японией в связи с развертыванием стратегических средств", - сказал глава оборонного ведомства.

Американский контингент на юге Корейского полуострова в понедельник сообщил, что в учениях сил специального назначения США и Республики Корея приняли участие "зеленые береты" - спецназ сухопутных сил США, а также спецназ военно-морских сил США SEAL в структуре командования специальных операций США в Республике Корея. В ходе учений стороны отработали выполнение полномасштабной задачи на тренировочной площадке с городской застройкой по освобождению целей в условиях ограниченного времени и меняющейся обстановки.

По данным администрации президента Южной Кореи, 18 декабря КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе. По словам Син Вон Сика, это, вероятно, была ракета "Хвасон-18". Южнокорейские СМИ полагают, что это могло быть ответом на результаты второго заседания консультативной группы по ядерному планированию США и Республики Корея. В Министерстве обороны КНДР выступили с их критикой.

КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка "Миссури" типа "Вирджиния" прибыла в южнокорейский город Пусан. Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.