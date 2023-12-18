В Конгрессе требуют аннулировать экспортные лицензии для производителя БПЛА из КНР

В письме на имя главы Пентагона Ллойда Остина законодатели утверждают, что в одном из произведенных DJI БПЛА обнаружили компоненты американского происхождения, а это предполагает одобрение правительством Соединенных Штатов экспортных лицензий для китайской компании

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Группа из 15 американских законодателей-республиканцев потребовала от администрации президента США Джо Байдена аннулировать якобы выданные экспортные лицензии на американские компоненты для китайского производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба члена Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник (от штата Нью-Йорк).

В письме на имя главы Пентагона Ллойда Остина законодатели утверждали, что в одном из произведенных DJI БПЛА были обнаружены компоненты американского происхождения, а это предполагает одобрение правительством США экспортных лицензий для китайской компании. Законодатели заявили, что Минобороны "не должно рекомендовать утверждение лицензий на экспорт американских технологий, которые расширяют возможности DJI". По их версии, "противники Америки используют беспилотники DJI с американскими передовыми технологиями для нанесения ущерба интересам национальной безопасности США".

В июле в DJI заявили, что компания "никогда не разрабатывала и не производила продукцию и оборудование для военного применения".

В начале декабря группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратилась к вашингтонской администрации с требованием провести расследование в отношении компании - производителя беспилотников из КНР Autel Robotics и при необходимости ввести против нее санкции.

В 2020 году Минторг США ввел рестрикции в отношении DJI за то, что она якобы "участвует в притеснении уйгурского меньшинства в Китае" и сотрудничает с Народно-освободительной армией Китая.