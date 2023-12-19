Пентагон объявил о проведении операции по обеспечению свободы навигации в Красном море

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Власти США и некоторых других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

"Стремящиеся отстоять основополагающий принцип свободы навигации страны должны объединить усилия, чтобы отреагировать на вызов, который представляют негосударственные субъекты, осуществляющие запуск баллистических ракет и беспилотников с прицелом на торговые суда многих стран, законным образом проходящие через международные воды, - отмечается в документе. - Это международный вызов, который требует коллективных действий".

В связи с этим Остин объявил о проведении операции Prosperity Guardian. Она, по его словам, будет направлена на "совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе с целью обеспечения свободы навигации для всех стран и укрепления региональной безопасности, содействия процветанию". В операции примут участие Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция и другие государства.