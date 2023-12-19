Судья по делу экс-канцлера Австрии Курца хочет заслушать показания двух граждан России

Адвокаты защиты ранее предоставили письменные показания двух российских предпринимателей, которые сообщили о жалобах бывшего доверенного лица бывшего канцлера Томаса Шмидта на оказываемое на него давление со стороны австрийской прокуратуры

ВЕНА, 19 декабря. /ТАСС/. Судья Михаэль Радастич намерен заслушать показания двух свидетелей - граждан России - в рамках рассмотрения дела бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, которого подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщило издание Kleine Zeitung.

Ранее адвокаты защиты предоставили письменные показания двух российских предпринимателей, которые сообщают о жалобах бывшего доверенного лица экс-канцлера Томаса Шмидта на оказываемое на него давление со стороны австрийской прокуратуры. Шмидт встретился с ними в Амстердаме в августе 2023 года для обсуждения возможности работы на управленческой позиции в принадлежащей россиянам грузинской нефтедобывающей компании.

Как сообщает издание, судья намерен попросить адвокатов Курца предоставить контактные данные россиян. Это необходимо для дачи ими показаний по видеосвязи в ходе январских слушаний в рамках процесса.

Защита экс-канцлера потребовала поменять судью Радастича, сославшись на его необъективность из-за близких контактов с австрийским политиком Петером Пильцем, противником Курца. По мнению защиты, это обстоятельство негативно сказывается на объективности процесса. Радастич отрицает наличие дружеских отношений с Пильцем. Курц также обвинил сотрудников прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в выборочном использовании его переписки в чатах.

Земельный суд Вены по уголовным делам 18 октября начал процесс над экс-канцлером Курцем, возглавлявшим правительство Австрии в 2017 - 2021 годах. Австрийская прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией подозревает Курца в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования о назначении руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Курц утверждает, что не влиял на процесс выбора руководства холдинга. Прокуратура считает, что экс-канцлер был способен помочь своему доверенному лицу Томасу Шмидту встать во главу компании. Курц уверен, что сможет доказать свою правоту в суде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.