Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Они начнутся ближе к весне, прогнозирует президент республики

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые ожидаются в ноябре 2024 года.

"Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы", - сказала Санду в интервью телеканалу PRO-TV.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.

Действия властей подвергли критике представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которые наблюдали за проходившими в ноябре 2023 года в условиях ЧП всеобщими выборами в местные органы власти.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Запад во главе с Вашингтоном пытается поддерживать кризисную ситуацию в нескольких странах, включая Молдавию, где не обращают внимание на грубые нарушения законов и прав человека. Он сказал, что осуждать будут Россию и Белоруссию.