Израиль может принять участие в операциях против хуситов в Красном море

По словам Александра Бен Цви, проведение такой операции неизбежно

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Израильский посол в России Александр Бен Цви не исключил, что Израиль может принять участие в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"Если надо будет, то, конечно, [Израиль] будет принимать участие. Это (атака хуситов - прим. ТАСС) может в какой-то мере повлиять на экономическую блокаду Израиля, так что мы не будем сидеть сложа рука. Как мы будем это делать, договоримся уже со странами, которые участвуют в коалиции [по борьбе с угрозой со стороны хуситов]", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Посол также отметил, что проведение операции в Красном море неизбежно.

По его словам, атаки хуситов очень сильно повлияют на экономику всего региона. "Это не только мы, это египтяне и другие, - отметил дипломат. - Если судна не будут плавать через Красное море, то <...> повысятся цены на все продукты. Это ударит по экономике различных стран. Это не только вопрос Израиля, это вопрос, я бы сказал, мирового сообщества, поэтому сейчас организовывается коалиция".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда ряд компаний, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.