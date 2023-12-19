Генсек ОДКБ: ситуация в мире требует работы на информационно-аналитическом треке

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что "для принятия верных, упреждающих решений требуется четкое представление о направлениях развития международной обстановки и связанных с ним потенциальных рисков"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сложившаяся в мире обстановка требует углубления совместной работы на информационно-аналитическом и прогностическом направлениях. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Уважаемые парламентарии, ситуация, сложившаяся в мире, со всей очевидностью требует углубления работы на информационно-аналитическом и прогностическом треках", - сказал он.

Генсек организации также подчеркнул, что "для принятия верных, упреждающих решений требуется четкое представление о направлениях развития международной обстановки и связанных с ним потенциальных рисков".

Тасмагамбетов в этой связи указал, что успех работы по этим направлениям "немыслим без поддержки со стороны влиятельных государственных организаций и исследовательских центров партнерских стран". "Для этого уже сделано немало. С некоторыми из таких центров у Секретариата имеются договоренности о сотрудничестве. Приглашаем в этой связи и парламентариев - партнеров подключиться к этой работе", - заключил генеральный секретарь.