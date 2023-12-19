ПА ОДКБ поддержала модельный закон о безопасности критической IT-инфраструктуры

Документом вводятся общие положения законодательства в области безопасности информационной инфраструктуры, что обеспечит мобильность уполномоченных органов власти стран

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) поддержала модельный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры", призванный гармонизировать законы стран-участниц ОДКБ в этой сфере.

Решение было принято в ходе заседания Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания ассамблеи. "Основной целью подготовки законопроекта является выработка новой согласованной политики на пространстве ОДКБ в сфере информационной безопасности, гармонизация законодательных решений государств - членов ОДКБ в области обеспечения безопасности критически важной информационной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке.

Законом вводятся общие положения законодательства в области безопасности информационной инфраструктуры, что обеспечит мобильность уполномоченных органов власти стран, определяется правовой статус "субъектов обеспечения безопасности критически важной информационной инфраструктуры", а также вырабатывается механизм "установления эквивалентности и взаимного согласования систем обеспечения безопасности" такой инфраструктуры.

Кроме этого, ассамблея поддержала модельный закон ОДКБ "О защите информации и кибербезопасности", нацеленный на создание комплексной системы правового регулирования отношений в сфере защиты информации и кибербезопасности государственных информационных систем. Так, в одной из глав определены цели и принципы обеспечения кибербезопасности, субъекты и объекты кибербезопасности, а также состав и полномочия участников национальной системы ее обеспечения.

"Эти законы направлены на формирование единой, скоординированной системы правового регулирования отношений в этой сфере. Они предусматривают в том числе согласование необходимых мер для своевременного обнаружения и предотвращения информационных угроз", - отметил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В повестке работы совместного заседания Совета ПА ОДКБ и XVI пленарного заседания ПА ОДКБ - вопросы гармонизации законодательств членов ОДКБ, подготовка модельных законов по противодействию вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности организации.