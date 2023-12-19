Минск считает необходимым в рамках ОДКБ уделить внимание проблеме использования ИИ

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко отметил, что в ходе белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году получил развитие аналитический компонент деятельности организации, являющийся одним из приоритетных в ее работе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым в рамках работы по обеспечению информационной безопасности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уделить особое внимание проблеме использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"Считаем необходимым продолжить работу по формированию общей повестки в области информационной безопасности. При этом предлагаем особое внимание уделить теме использования технологий искусственного интеллекта", - сказал он.

Андрейченко отметил, что в ходе белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году получил развитие аналитический компонент деятельности организации, являющийся одним из приоритетных в ее работе. "В течение года неоднократно проводились различные встречи с участием представителей экспертного сообщества, национальных аналитических структур. Это позволило установить тесные контакты между профильными аналитическими структурами, начать работу по вовлечению большего количества аналитических центров в работу по изучению проблематики коллективной безопасности, совместному поиску эффективных решений актуальных вызовов и угроз", - сказал спикер нижней палаты белорусского парламента.

"Под девизом "Через солидарность и сотрудничество - к миру и безопасности" белорусской стороной были проведены все запланированные ОДКБ мероприятия", - подчеркнул Андрейченко.

Он указал на то, что в 2023 году ОДКБ существенно улучшила взаимодействие с Организацией Объединенных Наций в плане миротворческого и антитеррористического потенциала. "Несмотря ни на что мы использовали площадку ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи для доведения до европейского сообщества нашего мнения по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавил председатель Палаты представителей.

"В настоящее время мы являемся свидетелями сложного процесса изменения всей системы международных отношений. Требуется время и политическая воля для выработки новой модели мироустройства. В непростых обстоятельствах ключевую роль приобретает укрепление единства в ОДКБ для сохранения суверенитета и независимости ее участников. Центральным здесь видится тезис о том, что глобальный характер современных вызовов и угроз сплетает наши национальные интересы в один узел", - заявил Андрейченко. В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в объединении Белоруссии, входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.