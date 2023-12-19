МИД ФРГ попросили обосновать необходимость покупки элитной недвижимости в Брюсселе

Счетная палата Германии отмечает, что МИД "в течение многих лет игнорировал требования экономической эффективности при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости"

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Счетная палата Германии попросила Министерство иностранных дел ФРГ объяснить, зачем ведомство приобрело два года назад элитный участок для своих нужд в Брюсселе, хотя там уже было три дипломатических резиденции. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, участок площадью 15 тыс. кв. м. был приобретен еще в октябре 2021 года при предыдущем главе МИД Хайко Маасе. Территория объекта в шесть раз больше, чем три уже имевшихся на тот момент участка, - там есть теннисный корт и бассейн. Счетная палата ФРГ указывает, что объект недвижимости обошелся в €7,3 млн, на ремонт и оснащение было потрачено еще €600 тыс. Там отмечают, что МИД "в течение многих лет игнорировал требования экономической эффективности при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости".

Счетная палата констатировала, что МИД "пренебрегает действующими правилами", внешнеполитическому ведомству следует "незамедлительно определиться", какие именно объекты недвижимости в Брюсселе необходимы, а какие нет.