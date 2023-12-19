В Казахстане в 2024 году состоится выездное заседание Совета парламентской ассамблеи ОДКБ

По словам спикера Мажилиса Ерлана Кошанова, точные сроки и место проведения выездного мероприятия будут согласованы в рабочем порядке с секретариатом ПА ОДКБ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Парламентарии ОДКБ одобрили проведение в Казахстане в первой половине 2024 года выездного заседания Совета парламентской ассамблеи организации (ПА ОДКБ).

С инициативой проведения заседания выступил спикер Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов. "Запланировано проведение в первом полугодии следующего года выездного заседания Совета парламентской Ассамблеи ОДБК в Казахстане, в стране председательствующей в организации [в 2024 году]", - заявил Кошанов на заседании Совета и XVI пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По словам Кошанова, республика будет ждать участников предстоящего мероприятия "с большим нетерпением".

Точные сроки и место проведения выездного мероприятия будут согласованы в рабочем порядке с секретариатом ПА ОДКБ, пояснил он.

Ранее Кошанов назвал приоритеты Казахстана на период председательства республики в ОДКБ, среди которых развитие миротворческого потенциала ОДКБ и углубление сотрудничества с заинтересованными странами и структурами, действующими в сфере безопасности.