СМИ: эстонские центристы передали в парламент петицию об отставке премьера Каллас

Согласно петиционной платформе законодательного органа республики rahvaalgatus.ee, под документом поставили подпись 28 278 человек

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт передал в Рийгикогу (эстонский парламент) петицию об отставке премьер-министра Каи Каллас. Об этом сообщила газета Postimees.

По информации издания, эстонские центристы передали петицию под названием "Кая, уходи!" в парламент в понедельник после завершения 15 декабря кампании по сбору подписей. Кылварт выразил надежду, что парламент рассмотрит это обращение на пленарном заседании и отметил важность голоса каждого депутата Рийгикогу.

Согласно официальной петиционной платформе законодательного органа республики rahvaalgatus.ee, под документом поставили подпись 28 278 человек. При этом парламент обязан рассмотреть обращение, под которым "подписалась как минимум 1 тыс. жителей Эстонии". Рийгикогу должен рассмотреть петицию в течение 30 дней.

Ранее в прибалтийской республике разгорелся политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности этих предприятий общей суммой в размере €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.