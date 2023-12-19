Британский эсминец HMS Diamond присоединится к коалиции в Красном море

По словам министра обороны королевства Гранта Шэппса, незаконные нападения являются неприемлемой опасностью для глобальной экономики

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Британский эсминец HMS Diamond примет участие в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море в свете атак со стороны хуситов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны королевства Гранта Шэппса.

"Эти незаконные нападения - неприемлемая опасность для глобальной экономики, подрывающая региональную безопасность и угрожающая ростом цен на топливо. Это международная проблема, которая требует международного решения", - говорится в заявлении Шэппса.

В число участников военно-морской коалиции под эгидой США также должны войти Бахрейн, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. HMS Diamond уже находится в Красном море, где 16 декабря сбил беспилотный летательный аппарат.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе. Согласно распространенному в понедельник заявлению министра обороны Ллойда Остина, власти США и нескольких других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны хуситов.