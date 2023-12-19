Эрдоган считает, что ЕС затянет переговоры о вступлении Украины, Грузии и Молдавии

"Ни одна из этих трех стран не может сравниться с Турцией" с точки зрения готовности стать членом Евросоюза, считает турецкий лидер

АНКАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Получение Украиной, Грузией и Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз не означает, что они в итоге войдут в сообщество, переговоры будут затягиваться. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами его пула после возвращения из Венгрии.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами Европейского союза. С ними будет начат [переговорный] процесс, который будет затягиваться. Неправильно, что Турция, готовая к вступлению в ЕС намного больше, чем многие его страны-члены, годами ждет у порога из-за препятствий политического характера", - цитирует агентство Anadolu Эрдогана. Он отвечал на просьбу прокомментировать решение участников саммита ЕС.

"Ни одна из этих трех стран не может сравниться с Турцией" с точки зрения готовности стать членом Евросоюза, добавил президент.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление. Участники саммита пообещали вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям.