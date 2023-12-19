Al Jazeera: при обстреле со стороны Израиля в городе Газа погибли не менее 50 человек

По данным телеканала, 12 человек пострадали, еще 50 числятся пропавшими без вести

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Минимум 50 человек погибли в результате удара со стороны израильских вооруженных сил в городе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, 12 человек пострадали, еще 50 числятся пропавшими без вести. Утверждается, что удар пришелся по зданию, расположенному в фешенебельном районе Рималь, где находятся резиденции высокопоставленных активистов радикального палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.