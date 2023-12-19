В ООН заявили, что север Газы недоступен для гуманитарных работников

Спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав по-прежнему сопровождается "непреодолимыми трудностями"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники гуманитарных организаций практически не могут работать и помогать населению в северной части сектора Газа. Об этом сообщил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

"Северная часть сектора остается в целом недоступной для гуманитарных работников из-за ее небезопасности, а также из-за ограничений со стороны Израиля", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Веннесланд отметил, что доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав по-прежнему сопровождается "непреодолимыми трудностями". "Ввиду невообразимого по масштабам перемещения людей и насилия система гуманитарного реагирования находится на грани. Некоторые ограниченные шаги Израиля, в том числе разрешение ввозить больше топлива, продовольствия и бытового газа, а также открытие [контроль-пропускного пункта] "Керем-Шалом" для гуманитарных поставок, представляют собой позитивные меры. Но они далеки от уровня, который позволит справиться с гуманитарной катастрофой", - убежден специальный координатор ООН.

По его словам, 2023 год завершается как один из самых страшных за всю историю палестино-израильского конфликта. "Ухудшение ситуации наблюдается практически во всех сферах", - отметил он.