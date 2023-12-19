Зеленский заявил, что не готов менять кого-либо из своей команды

Президент Украины сообщил, что не будет распускать парламент, так как не может "провести выборы во время войны"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет сейчас менять людей в своей команде.

"У меня команда небольшая, пять-шесть менеджеров. Я не могу ими пожертвовать, так как это не увеличит, к примеру, ПВО. Не могу этого себе позволить", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции.

Зеленский также сообщил, что не будет распускать парламент. "Не могу распустить Верховную раду, так как не могу провести выборы во время войны", - сказал он, добавив, что парламентарии должны "заниматься своей работой, быть моральными авторитетами, но, к сожалению, этого не происходит".

Президент при этом не дал четкого ответа о возможности создания нового правительства. Он лишь спросил задавшего вопрос журналиста: "Кто будет премьер-министром? Назовите мне партию, какого-нибудь человека, который может быть премьер-министром".