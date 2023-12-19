Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО

Украинский президент отметил, что в Киеве "никогда не признают то, что часть Украины будет в НАТО, а той части Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Предположения о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, являются беспочвенными, в таком формате Киев никто в альянс не приглашает. Об этом сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

"Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред", - сказал он.

Зеленский добавил, что в Киеве "никогда не признают то, что часть Украины будет в НАТО, а той части Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет". По его словам, вступление в альянс в таком формате - "фантазия".

Президент также признал, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности "продвигаются немного медленнее, чем ожидалось", поскольку Украина пока не передала им предложения по военным компонентам таких гарантий.

В ноябре британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.