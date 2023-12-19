В Израиле анонсировали распространение наземной операции на новые районы в секторе Газа

По информации The Times of Israel, в качестве новых зон военных действий израильский министр обороны Йоав Галант может иметь в виду город Рафах на юге и районы в центральной части палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа "распространится на дополнительные районы" палестинского анклава. Такую позицию он изложил в ходе поездки к границе с сектором, сообщает газета The Times of Israel.

"Наземная операция распространится на дополнительные районы", - сказал глава Минобороны. Как отмечает издание, в качестве новых зон военных действий он может иметь в виду город Рафах на юге и районы в центральной части палестинского анклава.

"Хан-Юнис (город в секторе Газа - прим. ТАСС) стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберемся до высокопоставленных чиновников [палестинского радикального движения] ХАМАС", - добавил Галант.