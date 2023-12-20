Президенту Украины подали новую петицию о мобилизации депутатов и чиновников

В обращении отмечается, что освобождение этих категорий граждан от призыва в армию во время действия военного положения "нарушает принцип справедливости перед законом"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очередная петиция с требованием мобилизовать чиновников и депутатов зарегистрирована на сайте президента Украины.

В обращении подчеркивается, что освобождение депутатов и чиновников от мобилизации во время действия военного положения "нарушает принцип справедливости перед законом и оказывает негативное влияние на социальную напряженность, а также нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины".

Прежняя петиция с требованием справедливой мобилизации 3 декабря набрала 25 тыс. голосов, что сделало ее обязательной для рассмотрения главой государства. О реакции президента на этот счет пока не сообщалось.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о подготовке законопроекта о мобилизации женщин.