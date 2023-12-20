Нигер намерен сотрудничать с Россией и другими странами для восстановления мира

Глава переходного правительства республики Али Ламин Зейн отметил, что суверенитет его страны предполагает свободный выбор партнеров среди стран, которые способны обеспечить мир в регионе

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Нигер открыт для сотрудничества в плане безопасности со всеми странами, в том числе с Россией и США. Об этом заявил глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн.

"Наш суверенитет предполагает свободный выбор партнеров среди стран, которые способны обеспечить мир в регионе. И мы просим проявлять уважение к нашему выбору <...>. Мы решили открыться для сотрудничества со всеми странами, которые заинтересованы в мире", - сказал он, комментируя вопрос ведущего о сотрудничестве с Россией. Онлайн-выступление было организовано Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что Нигер не прекращает сотрудничество с США как с давним партнером, а "американским военным всегда будут рады в Нигере", однако они должны четко обозначить свои цели, чтобы оставаться на территории страны.

4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Позднее лидер военного режима Нигера уточнил, что предстоящий переходный период в Нигере "не превысит трех лет".