Парламент Нидерландов лишил голоса членов партии с пророссийской позицией

Тьерри Бодэ, Фрейк Янсен и Гидеон ван Мейерен в нарушение кодекса поведения не задекларировали другие должности, которые они занимают, сообщил телеканал NOS

ГААГА, 20 декабря. /ТАСС/. Все три депутата, представляющие партию "Форум за демократию" в нижней палате голландского парламента, лишены голоса на семь календарных дней. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, "из-за отказа сообщать о своих других должностях лидер партии Тьерри Бодэ и ее члены Фрейк Янсен и Гидеон ван Мейерен не могут выступать в ходе дебатов в течение недели". При этом они сохраняют право участия в голосованиях. Большинство депутатов согласились с такой мерой, предложенной специальным следственным советом при парламенте. С учетом того, что в Нидерландах начинаются рождественские каникулы, Бодэ, Янсен и ван Мейерен фактически не смогут принимать участие в дебатах два дня.

Сами депутаты воздержались при голосовании. Правые партии - Партия свободы, "Гражданско-фермерское движение" и "Я21" - проголосовали против этой меры. По их мнению, штрафа было бы достаточно.

Согласно кодексу поведения, депутаты в Нидерландах обязаны декларировать другие должности, которые они занимают, и полученные в результате дополнительной работы средства. Идея заключается в том, что народные избранники должны быть открыты в отношении своих интересов.

Бодэ уже лишался в 2022 году права голоса, отказавшись регистрировать свою частичную занятость в качестве директора издательского дома, который в числе прочего публикует его книги. В этот раз депутаты наказаны за то, что не зарегистрировали позиции в компании Honest Eten ("Честная еда") и свой доход от этой деятельности. Лидер "Форума за демократию" ранее заявлял, что не согласен с принципом в целом, поскольку депутаты должны отчитываться не перед парламентом, а перед своими избирателями.

Крайне правый "Форум за демократию" является единственной партией в парламенте Нидерландов, выступающей за налаживание связей с Россией. По результатам голосования 22 ноября политическая сила получила 3 из 150 мест в главном законодательном органе страны.