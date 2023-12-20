Си Цзиньпин заявил, что РФ и Китай должны хорошо организовать Годы культуры 2024-2025

Председатель КНР отметил, что нужно "укрепить общественную основу долговечной дружбы между двумя странами"

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин должны как следует организовать российско-китайские Годы культуры (2024-2025) и провести побольше разнообразных культурных мероприятий в ближайшие два года. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В ближайшие два года мы должны как следует провести Годы культуры Китая и России, разработать и провести побольше разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, а также укрепить общественную основу долговечной дружбы между двумя странами", - сказал Си Цзиньпин.

Премьер-министр РФ 19-20 декабря находится с визитом в Пекине. Ранее он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном. Они провели 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.